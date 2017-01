எல்லா கறுப்புப் பணமும் வங்கிக்கு வந்துவிட்டது... எவ்வளவு என்று விரைவில் அறிவிப்பு.. வெங்கய்ய நாயுடு

வெளியில் இருந்த எல்லா கறுப்புப் பணமும் வங்கிகளுக்கு வந்து சேர்ந்துவிட்டது என்று மத்திய அமைச்சர் வெங்கய்ய நாயுடு கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Union Minister Venkaiah Naidu questioned congress party for its standing in demonetization at BJP office in Chennai today.