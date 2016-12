மோடி சொன்ன 50 நாள் நெருங்கிவிட்டது... பணத்தட்டுப்பாடு தீர்ந்ததா?

50 நாளில் நல்ல காலம் பொறந்திடும் என்று மோடி சொன்ன கெடு முடிய இன்னும் 3 நாட்களே உள்ளன. ஆனால் பணத்தட்டுப்பாடு தீர்ந்தபாடில்லை.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 12:02 [IST]

Demonetization will touch 50 days, nothing happened and still people are struggling to get their money.