55 நாளுக்கு மேல் ஆச்சே... பணப்பஞ்சம் தீரலையே!!... அலையவிட்ட டெபிட் கார்டு

மோடி அறிவித்த ரொக்கமில்லா பண பரிவர்த்தனை 55 நாட்களக்கு மேலாக மக்களை பாடாய் படுத்தி எடுக்கிறது. சம்பளப்பணத்தை எடுக்க முடியாமல் தவியாக தவித்து வருகின்றனர்.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 15:30 [IST]

English summary

Cash withdrawal limit from ATMs increased to Rs 4,500. Of the 200,000-odd ATMs in the country, 95%have been recalibrated to accept and dispense the new currency notes that have replaced the high-value banknotes rendered invalid on 8 November.