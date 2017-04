நெல்லையில் மீண்டும் பரவும் டெங்கு.. ஏகப்பட்ட குழந்தைகள் பாதிப்பு

நெல்லையில் மீண்டும் பரவி வரும் டெங்கு காய்ச்சலால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Dengue fever spreads in Nellai. It affects easily on Children. People alleges that municipal authorities not take against Dengue.