நெல்லையில் பரவுகிறது டெங்கு காய்ச்சல்… பொதுமக்கள் பீதி

நெல்லையில் தொடர்ந்து டெங்கு காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர்.

Dengue fever is spreading fast in Nellai. Children and adult have been suffered by the dengue fever.