கோடை வெப்பத்தை தணிக்க ஜில் மழை பெய்யுமாம் - வானிலை கூல் அறிவிப்பு

தமிழகத்தின் சில இடங்களில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் ஜில் அறிவிப்பு

English summary

A Deep depression has formed over South-East Bay of Bengal and it has set off on a hurried pace away from India's east coast and in a north-northeast direction said Met office.