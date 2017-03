சசி தரப்பு அதிமுகவில் மூண்டது மோதல்.. தினகரன் முன்னிலையில் காரசார வாக்குவாதம்!

கோவை மாவட்ட அதிமுகவினர் ஓபிஎஸ் அணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பது அம்மாவட்ட சசிகலா தரப்பு அதிமுகவினரிடையே மோதலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Deuputy speaker Pollachi Jayaraman and Minister S.P.Velumani fights front of TTV.Dinakaran. Deputy speaker was accusing Minister SP.Velumani that he is not aware of the ADMK workers going to OPS team.