உலக தண்ணீர் தினம்: உலகில் எத்தனை சதவீத நீர் சுத்தமானது? தேவகோட்டை பள்ளியில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

உலக தண்ணீர் தினத்தையொட்டி தேவகோட்டை அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளியில் வீடியோ காட்சிகள் மூலம் தண்ணீர் சிக்கனம் குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Today is world water day. Schools and NGOs conducting specia awareness program on that. In Devakottai Chairman Manickavasakam middle school was conducting water awareness program today.