நமது எண்ணமே நமது வாழ்வு- சன் டிவி புகழ் தேவகோட்டை இராமநாதன் பேச்சு!

நமது எண்ணமே நமது வாழ்வு என்ற தலைப்பில் சன் டிவி புகழ் தேவகோட்டை இராமநாதன் பேசியுள்ளார்.

English summary

Sun TV fame Devakottai Ramanathan delivered a lecture in Karaikudi school recently when he visited the school.