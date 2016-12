முன்னேறும் பெயிண்ட் தொழில்.. பின்னுக்கு போகும் சுண்ணாம்பு

பெயிண்ட் அடிக்கும் முன்னேற்றம் அடைந்து வருவதால் சுண்ணாம்பு தொழில் பாதிப்படைந்துள்ளது.

English summary

Due to increasing usage of emulsion paint, white-washing labours are changing over to another field in Tirunelveli.