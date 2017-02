குற்றவாளி ஜெயலலிதா பெயரில் இருசக்கர வாகனத் திட்டமா?: அன்புமணி காட்டம்

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் குற்றவாளி என்று ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்ட ஜெயலலிதாவின் பெயரில் மக்கள் நலப் பணிகளா என அன்புமணி ராமதாஸ் எதிர்த்துள்ளார்.

English summary

The new TN Govt is trying to convince the people who has opposed this govt by announcing fake promises says Anbumani and also he condemned for announcing new schemes in the name of jayalalitha who was also a convict.