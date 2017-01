ஆருத்ரா தரிசனம் - சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர்

சிதம்பரம் நடராஜர் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற ஆருத்ரா தரிசன காட்சியை பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். மார்கழி மாத திருவாதிரையை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் சிவ ஆலயங்களில் ஆருத்ரா தரிசனம் நடைபெற்ற

English summary

Thousands of devotees participated Arudra Darisanam at Natarajar Temple, Chidambaram In the festival and observed lord shiva in All over TamilNadu.