ஆளுநர் உத்தரவு எதிரொலி- எம்.எல்.ஏ.க்கள் சிறைவைக்கப்பட்ட ரிசார்ட்டில் டிஜிபி அதிரடி ஆய்வு?

ஆளுநர் உத்தரவு எதிரொலியாக அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள ரிசார்ட்டில் டிஜிபி ராஜேந்திரன் சோதனை நடத்த உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu DGP Rajendran likely to visit the Golden Bay resort near Mamallapuram where 100 MLAs are allegedly held hostage by Sasikala.