எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் டிஜிபி சந்திப்பு... நெடுவாசல் போராட்டம் குறித்து ஆலோசனை

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை டிஜிபி ராஜேந்திரன் நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

English summary

DGP Rajendiran meets Chief minister Edappadi palanisamy in his home. DGP Rajendiran gave Statement to CM about Law and order in Tamilnadu and Neduvasal protest.