ஆளுநர் அதிரடி.. தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபி, உளவுத்துறை ஐஜி, கமிஷனருடன் விறுவிறு ஆலோசனை!

தலைமை செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன், டிஜிபி ராஜேந்திரன், உளவுத்துறை ஐஜி தாமரைக்கண்ணன் உள்ளிடோருடன் ஆளுநர் வித்யாசகர் ராவ் திடீரென ஆலோசனை நடத்தினார்.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 12:12 [IST]

English summary

TamilNadu DGP Rajendran today met Governor Vidya Sagar raod and briefed about the law and order situation.