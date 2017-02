கூவத்தூர் களேபரம்.. ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து டிஜிபி ராஜேந்திரன் விளக்கம்

ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவை தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு டி.ஜி.பி ராஜேந்திரன் திடீரென சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TamilNadu DGP Rajendran today met Governor Vidya Sagar rao and briefed about the law and order situation.