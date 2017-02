தமிழக சட்டசபை வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக.. "வரலாறு" படைப்பாரா சபாநாயகர் தனபால்?

தமிழக சட்டசபை வரலாற்றிலேயே நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மானம் மீதான வாக்கெடுப்பை சந்திக்க போகும் முதல் சபாநாயகர் என்ற பெருமை தனபாலுக்குக் கிடைக்குமா என்ற பரபரப்பு எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tami Nadu assembly is facing the first ever no confidence against the speaker. Till now no speaker had faced this kind of motion.