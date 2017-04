தனுஷ் எங்கள் மகன்தான்... எப்பாடுபட்டாவது நிரூபிப்போம்.. கதிரேசன் மீனாட்சி தம்பதி உறுதி!

தனுஷ் எங்கள் மகன்தான் என்பதை நிரூபிப்போம் என மேலூரைச் சேர்ந்த கதிரேசன் மீனாட்சி தம்பதியினர் உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 11:52 [IST]

English summary

Chennai high court bench of Madurai dimissed the case against ACtor Dhanush. Kathiresan Meenakshi couple plans to go for appeal in this case.