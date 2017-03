கல்தூரி ராஜா மகன்தான் தனுஷ்... ஆதாரங்களை வெளியிட்டார் எம்ஜிஆர் உறவினர் சுதா

கதிரேசன்- மீனாட்சி தம்பதியினர் சொந்தம் கொண்டாடும் நடிகர் தனுஷ், இயக்குநர் கஸ்தூரி ராஜாவின் மகன்தான் என்று எம்ஜிஆரின் உறவினரான சுதா விஜயகுமார் ஆதாரங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Dhanush was studied in the name of Venkatesh Prabhu and in the parent name Kasthuri Raja, says Chennai Thai Satya Matriculation School Principal and relative of MGR, Sudha Vijayakumar.