தர்மயுத்தம் தொடரும்... ஜெ., அணி வெல்லும் - ஓபிஎஸ்

இந்த எம்எல்ஏக்கள் தொகுதிக்கு சென்று மக்களை சந்திக்கும் போதுதான் உண்மை தெரியவரும். நாங்கள் எதிர்காலத்தில் வெற்றி பெறுவோம் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

We've time to prove this but at the last 'dharma' only will win said former Chief Minister O. Panneerselvam.