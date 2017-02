தர்மபுரி இளவரசன் செய்து கொண்டது தற்கொலைதான்... தீர்ப்பு வழங்கி வழக்கை முடித்தது ஐகோர்ட்

தர்மபுரி இளவரசன் தற்கொலைதான் செய்து கொண்டார் என்று கூறி சென்னை ஐகோர்ட் வழக்கை முடித்து வைத்தது.

English summary

The Madras High court has given the verdict that Ilavarasan committed suicide, After CB-CID submitted report on Ilavarasan suicide case.