அமைச்சர் சரோஜா அடியாட்கள் ஆவணங்களை அள்ளிட்டு போய்ட்டாங்க - அதிகாரி ராஜமீனாட்சி அலறல்

சமூக நலத்துறை அமைச்சர் சரோஜாவின் அடியாட்கள் தர்மபுரி மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலகத்தில் இருந்தஆவணங்களை எடுத்துச் சென்று விட்டதாக பெண் அதிகாரி ராஜமீனாட்சி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Dharmapuri child welfare officer Rajameenakshi accuses that by the order of Social welfare minister Saroja, the documents were taken up by their gundas.