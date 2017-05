நான் உயிர் தப்பியதே பெரிய விஷயம்.. அமைச்சர் சரோஜா மிரட்டல் பற்றி பெண் அதிகாரி கண்ணீர்

சமூக நலத்துறை அமைச்சர் சரோஜா தன்னை பணியை விட்டு விலகுமாறு மிரட்டியதாக குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய அதிகாரி மினாட்சி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tn social welfare department officer Meenakshi made allegations against minister Saroja that she asked bribe for her job or else resign from job