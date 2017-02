சென்னையில் நடிகரிடம் ரூ.4 லட்சம் மதிப்புள்ள வைரத்தோடு அபேஸ்.. மர்மநபர்களுக்கு போலீஸ் வலை

சென்னையில் நடிகர் மனோஜிடம் இருந்து 4 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வைரத்தோடுகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 8:36 [IST]

English summary

Actor Manoj was staying in a star hotel at Chennai. There somebody has stolen his diamond ear ring which is worth rupees 4 lakh.