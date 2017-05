டிடிவி தினகரனிடம் இருந்து பணம் வாங்கல.. நம்புங்க ப்ளிஸ்.. கெஞ்சும் தீபா கணவர் மாதவன்

டெல்லி திகார் சிறையில் உள்ள டிடிவி தினகரனிடம் இருந்து தான் பணம் எதுவும் வாங்கவில்லை என்று தீபாவின் கணவரும் எம்.ஜெ.தி.மு.க.வின் நிறுவனருமான மாதவன் கூறியுள்ளார்.

English summary

‘I did not get money’ from TTV Dinakaran and Baskaran, said MJDMK founder Madhavan in Chennai press club.