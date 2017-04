ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகனும் சாமி.. அதிமுக இணைப்பு குறித்து மக்கள் கருத்தை கேட்டாரா ஓபிஎஸ்?

அதிமுக இணைவதற்கு தொகுதி மக்களின் கருத்துகளை ஓ.பன்னீர் செல்வமும், அவரது ஆதரவாளர்களும் கேட்டார்களா? என மக்கள் கேட்கிறார்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

People of TN disappoints OPS decision to merge ADMK teams into one. They also asked before OPs held talks has he got any suggestion from voters?