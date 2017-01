சென்னை கலவரம் : சமூக விரோதிகள் கல்வீசினர்... போலீஸ் தடியடி நடத்தியது - கமிஷனர் ஜார்ஜ்

மாணவர்களின் போராட்ட களத்தில் சமூக விரோத சக்திகள் ஊடுருவியதே கலவரத்திற்கு காரணமாகி விட்டது என்று சென்னை பெருநகர காவல்துறை ஆணையர் ஜார்ஜ் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Monday, January 23, 2017, 22:09 [IST]

English summary

Police today evicted scores of pro-jallikattu demonstrators from protest venues across Tamil Nadu amid reports of stone-pelting and lathicharge at a few places.Didn't use force on crowd,wanted peaceful dispersion;sm anti-social elements intervened Chennai police Commissioner.