கொந்தளித்த மாற்றுத் திறனாளிகள்.. பணிந்தார் ராதாரவி.. மன்னிப்பும் கேட்டார்

தங்களை இழிவு படுத்தும் வகையில் பேசிய நடிகர் ராதாரவி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று மாற்றுத் திறனாளிகள் ராதா ரவி வீட்டின் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். இதனையடுத்து அவர் வருத்தம் தெரிவித்தார்.

English summary

Hundreds of Differently able persons staged a protest against DMK former MLA Radharavi.