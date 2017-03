ஆர்கே நகரில் கொட்டப் போகுது பணமழை... ஒரு ஓட்டுக்கு ரூ10,000 கொடுக்க தினகரன் திட்டம்?

திருமங்கலம் பார்முலா படி ஆர்கே நகரில் பணமழையை கொட்ட தயாராகி வருகிறது தினகரன் அண்ட் கோ. ஒரு ஓட்டுக்கு ரூ10,000 கொடுக்கவும் தினகரன் திட்டமிட்டுள்ளாராம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Team Sasikala's Candidate TTV Dinkaran strongly beleive the Cash for vote 'Thirumangalam Formula' will help in RK Nagar by election.