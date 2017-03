அன்னிய செலவாணி மோசடி வழக்கு...ஆஜராகாத டிடிவி தினகரன் - மார்ச் 27ல் தீர்ப்பு

அன்னியச் செலாவணி மோசடி வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைக்கக் கோரி டிடிவி தினகரன் மனு மீதான தீர்ப்பு மார்ச் 27ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

TTV Dinakaran failed again to appear before FERA court in Egmore, Chennai.