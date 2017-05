தினகரனுக்கு திகார் சிறை நிலாச்சோறு - பூஞ்சொலைஇ நாஞ்சில் சம்பத் குபீர்!

தினகரன் சிறையில் சிரித்துக்கொண்டுதான் உள்ளார். அவர் மீது போடப்பட்டுள்ள பொய் வழக்குகளை அவர் சட்டபடி எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுவார் என மதுரையில் நாஞ்சில்சம்பத் கூறியுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran will face all cases filed against him politically and lawfully. He is the leader facing all sorts of political pressures and leaders are evolving like this told Nanchil Sampath.