Exclusive: டிடிவி தினகரன் ஒரு எரிமலை.. எச்சில் துப்பி அதை அணைக்க முடியாது.. நாஞ்சில் சம்பத் ஆவேசம்

பன்னீர் செல்வம் துரோகியாக செயல்பட்டு அதிமுகவை உடைத்துவிட்டார். அதிமுகவை வழி நடத்த வந்த தலைவர் தினகரன் என நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

English summary

Panneer selvam like Ettappan. Dinakaran like sky without any stain and he will definitely lead the party said Nanjil Sampath.