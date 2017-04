அரசியலுக்கு லாயக்கே இல்லாத தினகரன்... வந்திருக்கவே கூடாது.... முத்தரசன் அட்டாக்

அரசியலுக்கு லாயக்கு இல்லாதவர் தினகரன் என்று சிபிஐ மாநில செயலாளர் முத்தரசன் கூறியுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran is not fit for politics, said CPI state secretary Mutharasanm in Pudukottai.