போயும் போய் அவரை பற்றியா? விசாரிக்கிறதுக்கு வேற ஆளா இல்லை.. டெல்லியிடம் எகிறிய தமிழக ஐபி அதிகாரிகள்!

தினகரனின் அதிதீவிர விசுவாசி குறித்து மத்திய உளவுத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். ஆனால் அந்த அளவுக்கு தகுதியானவர் அவர் இல்லை என கூறிவிட்டனர் தமிழக அதிகாரிகள்.

English summary

Delhi sources said that Dinakaran's new loyalist now facing trobule.