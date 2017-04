இரட்டை இலைக்கு லஞ்சம்: கைதுக்கு பயந்து வெளிநாடு தப்ப தினகரன் திட்டம்?- போலீஸ் எச்சரிக்கை

இரட்டை இலைக்கு சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் டிடிவி தினகரனிடம் டெல்லி போலீசார் இன்று விசாரிக்க உள்ள நிலையில் அவர் வெளிநாடு தப்பிச்செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Police are on high alert on TTV Dinakaran, who can escape to abroad avoiding arrest in Bribery case.