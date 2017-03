இரட்டை இலை இல்லையெனில் ஆர்கே நகரில் தினகரன் போட்டியில்லை? பரபர சசி கோஷ்டி

இரட்டை இலை இல்லையெனில் ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் டிடிவி தினகரன் போட்டியிடமாட்டார் என பரவிய தகவல் சசிகலா அதிமுகவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Accordint to the ADMK Sources said that Sasikala's nephew TTV Dinakaran may not contest in RK Nagar Byelection with out the Two leaves symbol.