அங்கிட்டு ஓபிஎஸ்- எடப்பாடி கோஷ்டி இணைய... இங்கிட்டு ஆட்சி கவிழ்ப்பு முயற்சியில் தினகரன் தீவிரம்!

ஓபிஎஸ்- எடப்பாடி கோஷ்டிகள் இணையும் நிலையில் ஆட்சியை கவிழ்க்க களமிறங்கிவிட்டார் தினகரன்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TTV Dinakaran strongly opposed the merger of O Panneerselvam and Edappadi Palanisamy factions in ADMK.