லஞ்ச விவகாரம்: டெல்லி காவல்துறை முன் ஆஜராக 3 நாட்கள் அவகாசம் கேட்கும் தினகரன் !

டெல்லி போலீசாரிடம் நேரில் ஆஜராக 3 நாட்கள் அவகாசம் கேட்டு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார் டிடிவி தினகரன்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TTV Dinakaran requests delhi police for 3 days time to appear on the bribe case