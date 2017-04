ஐடி ரெய்டுக்கும், ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் ரத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் ? - டிடிவி தினகரன்

அமைச்சர் வீட்டில் வருமான வரி சோதனை நடைபெற்றதற்கும் ஆர்.கே. நகரில் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்ததற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று தெரியவில்லை என்று டிடிவி தினகரன் கேட்டுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran has ridiculed the RK Nagar poll postponement by th EC