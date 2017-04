எடப்பாடியோ ஓபிஎஸ்ஸோ...ஆட்சியை தீர்மானிக்கும் தினகரனின் 20 ஸ்லீப்பர் செல் எம்.எல்.ஏக்கள்!

ஆட்சி அதிகாரத்தில் யார் இருந்தாலும் அது நீடிக்குமா? என்பதை தீர்மானிக்கப் போவது தினகரனின் ஸ்லீப்பர் செல்லாக இருக்கும் 20 எம்.எல்.ஏக்கள்தானாம்.

English summary

ADMK sources said that if Dinakaran want to topple the govt, 20 MLA will reovlt against the Govt.