தொடரும் இழுத்தடிப்பு: டிடிவி தினகரன் மீதான ஃபெரா வழக்குகள் விசாரணை ஏப். 4-க்கு ஒத்திவைப்பு

டிடிவி தினகரன் மீதான ஃபெரா வழக்குகள் விசாரணை ஏப்ரல் 4-ந் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

A Chennai Egmore court today adjourned till Apr.4 its proceedings in two cases of violation of foreign exchange laws by TTV Dinakaran.