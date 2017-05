டிடிவி தினகரனும் சசிகலாவும் தான் எங்கள் மூச்சு காற்று.... எங்கள் குருதி... நாஞ்சில் சம்பத் ஆவேசம்!

மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில்தினகரன் கைதுக் கண்டித்து நடந்த கண்டனக் கூட்டத்தில் சசிகலாவும் தினகரனும் தான் அதிமுகவே ஒழிய ஒபிஎஸ் அல்ல என கூறினார்.

English summary

TTV Dinkaran and Sasikala are Admk and not ops said Nanchil Sampath in meeting in Madurai Thiruparangundram.