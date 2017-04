புரோக்கர் மூலம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கே லஞ்சம்.. தினகரன் மீது கடும் நடவடிக்கை தேவை - மாஃபா

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெறுவதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தில் உள்ளவர்களிடம் சசிகலா அணியினர் ரூ. 60 கோடி பேரம் பேசியதாக திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The AIADMK party symbol which was frozen by the Election Commission last month ahead of the RK Nagar bypoll - would go to the Dinakaran-Sasikala camp if he was paid Rs 60 crore.