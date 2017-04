என்ன நடந்தாலும் சந்திக்க தயார்; பயப்படப் போவதில்லை: தினகரன் ஆவேசம் !

வருமான வரித்துறையினர் வெளியிட்டுள்ள ஆவணங்களில் எந்தவித நம்பகத்தன்மையும் இல்லை என அதிமுக அம்மா அணியைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

I will Ready to face all, Dinakaran says about IT raid