ஆர்.கே.நகரில் கலவரம்.. போலீஸ் தடியடி.. எம்.எல்.ஏ. மண்டை உடைப்பு!

சென்னை ஆர்.கே. நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதலில் தினகரன் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ. செல்வம் காயமடைந்தார்

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 23:40 [IST]

English summary

Dinakaran supporter mla injured in R.K.Nagar After clash clashes between ops and dinakaran team