திருச்சியில் அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜனை முற்றுகையிட்ட தினகரன் ஆதரவாளர்கள்!

திருச்சியில் விழாவில பங்கேற்க வந்த அமைச்சர் வெல்லமண்டி ராஜேந்திரன், வளர்மதி, குமார் எம்.பி ஆகியோரை தினகரன் ஆதரவாளரான ராஜராஜன் தனது கோஷ்டியுடன் வந்து முற்றுகையிட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Dinakaran's supporter Rajarajan fought with Minister Vellamandi Natarajan , Valarmathi and Kumar MP in trichy malaikottai when they came for a meeting.