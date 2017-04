திருச்சியில் மோதிக்கொண்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் தினகரன் கோஷ்டிகள்- வீடியோ

திருச்சியில் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்த அமைச்சர் வெல்லமண்டி ராஜேந்திரன், வளர்மதி, குமார் எம்.பி ஆகியோரை தினகரன் ஆதரவாளர்கள் முற்றுகையிட்டது பரபரப்பை கிளப்பியது.

English summary

Dinakaran's supporter Rajarajan fought with Minister Vellamandi Natarajan , Valarmathi and Kumar MP in trichy malaikottai when they came for a meeting.