தினகரனுக்கு என்ன சாமர்த்தியம்.. ரெய்டுக்கு பயந்து லாட்ஜில்..!

ஆர்.கே.நகரில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் விநியோகித்தால் பறக்கும் படையினரால் கண்டுபிடித்து விடுகின்றனர் என்பதால் வால்டாக்ஸ் சாலையில் ஒரு லாட்ஜில் வைத்து பணம் வழங்கும் பணியை தினகரன் கோஷ்டி செய்கிறதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Dinakaran group is reportedly distributing money of Rs. 4,000 for each vote at lodge in Wall tax road. This video has gone viral now.