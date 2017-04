மீண்டும் முருங்கை மரத்தில் வேதாளம்? அதிமுக ஆட்சியை கவிழ்க்க தயாராகும் டிடிவி தினகரன்!

தம்முடைய ஆதரவு எம்.எல்.ஏ.க்களுடன் டிடிவி தினகரன் இன்று திடீரென ஆலோசனை நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

TTV Dinakaran today discuss with his support ADMK MLAs on revolt issue.