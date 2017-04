லைட் தொப்பி தொட்டாலும் ஷாக் அடிக்காது.. - ஆர்.கே. நகரில் டிடிவி தினகரன் அணியின் அலப்பறை

தொப்பியில் லைட் வைத்து இரவிலும் பளிச் என்று தெரியும் வகையில் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர் டிடிவி தினகரன் அணியினர்.

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 12:58 [IST]

English summary

TTV Dinakaran is wearing a light hat which is shining in the night and trying to attract the voters in R K Nagar campaign.